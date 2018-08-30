В Реутове на площади 1 тыс. кв. метров горит крытый теннисный корт

В подмосковном Реутове горит крытый теннисный корт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании в строении на Лесной улице в Реутове поступило в 10.50.
"По прибытию первого пожарного подразделения была проведена разведка пожара, в ходе которой установлено, что происходит открытое горение крытого теннисного корта", - говорится в сообщении.
Сейчас площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.
Пожару присвоен повышенный ранг №2. В ликвидации возгорания участвуют 14 единиц техники и 36 человек.