СМИ: Пожилой мужчина погиб в ТРЦ Петербурга, упав с высоты

В ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга накануне поздно вечером погиб пожилой мужчина.

Как пишут "Невские новости", тело было найдено около лифтов на первом этаже. Очевидцы рассказали, что перед этим послышался звук, похожий на хлопок.

По мнению находившихся в торговом центре людей, мужчина мог упасть с высоты третьего этажа.

Очевидцы также сообщают о "специфической" и "неопрятной" одежде пенсионера.

В июле в Екатеринбурге суд вынес приговор по делу об избиении инвалида в одном из торговых центров.

Напомним, инцидент произошел в мае этого года. Ранее сообщалось, что когда юноша с ДЦП выходил из магазина, к нему подошел некий мужчина и избил, а потом отвел на улицу и сказал, чтобы тот здесь больше не появлялся.

Родственники пострадавшего считают, что это был охранник торгового центра, а сделал он это потому, что инвалид мог повредить выставленную в магазине технику.