Сотрудник колонии в Бурятии рассказал о якобы наличии в ней камеры для "пыток"

Сотрудник ИК-2 в Бурятии сообщил о якобы наличии в ней камеры для пыток заключенных, в этой связи омбудсмен по республике Юлия Жамбалова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить данный факт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аппарата регионального уполномоченного.

По словам сотрудника колонии, Единое помещение камерного типа предназначено для пыток злостных нарушителей из исправительных колоний №1, № 8, № 2. "Содержание осужденных в ЕПКТ приравнивается к тюремному заключению, где разрешается получить одну посылку и одно краткосрочное свидание в течение 6 месяцев. Обстоятельства использования "пыточной" камеры не удалось уточнить у сотрудника, поскольку по неизвестным причинам он не продолжил участие в обходе колонии", - говорится в сообщении.

Для проведения проверки информация направлена в специализированную прокуратуру и руководству УФСИН России по Бурятии.

Плановое посещение исправительной колонии № 2 запланировано омбудсменом в октябре текущего года.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в сети появилась новая видеозапись издевательств над заключенными в ярославской исправительной колонии №1. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.