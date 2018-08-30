В Екатеринбурге защитники березовой рощи выйдут на пикет против вырубки леса

в этот день
30.08.18
11:50
В Екб.13:50
Минкомсвязь: Полностью заблокировать Telegram нельзя
Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд
Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на учениях. ФОТО
Главное
Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

Тема дня
Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
США сбросили новейшую ядерную бомбу
СМИ: София Ротару в реанимации
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 245

В Екатеринбурге защитники березовой рощи выйдут на пикет против вырубки леса
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Березовая Роща, табличка (2018) | Фото: ТОС &quot;Академический&quot;

В Екатеринбурге неравнодушные жители Академического микрорайона продолжают борьбу с "Атомстройкомплексом" за березовую рощу. Активисты недовольны тем, что застройщик вырубает деревья в роще якобы незаконно. Как сообщили Накануне.RU общественники, 31 августа они небольшой группой выйдут на пикет напротив мэрии города.

Сегодня на въезде к вырубленному участку березовой рощи появились также плакаты с обращением к "Атомстройкомплексу" На листе изображена фигура известного персонажа Гендальфа с надписью "Атомстройкомплекс, ты не пройдёшь!". Рядом горожане также повесили четыре предупреждающих таблички о том, что на этой территории проходит незаконная вырубка леса.

Активисты не намерены сдаваться, по их словам, они будут и дальше проводить различные акции, чтобы сохранить лес.

Березовая Роща, табличка(2018)|Фото: ТОС "Академический"

Березовая Роща, плакат(2018)|Фото: ТОС "Академический"

Добавим, что на месте березовой рощи "Атомстройкомплекс" (АСК) построит новый парк. Этим проектом застройщик планирует создать прецедент - перенести "досуговые элементы" и спортивные площадки из-под окон жильцов. Недовольные действиями АСК жители близлежащих домов изменят свое мнение, когда проект будет готов, уверен генеральный директор компании Валерий Ананьев.

Напомним, что застройщик "Атомстройкомплекс" получил землю, где находится березовая роща, в аренду. Общественники уже неоднократно протестовали против вырубки деревьев.

Березовая Роща, табличка(2018)|Фото: ТОС "Академический"

Другие новости по темам: Березовая роща, вырубка леса, Атомстройкомплекс
30.08.2018 10:56 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:56 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 14:19 Мск
На месте березовой рощи в Академическом появится парк: "Жители будут счастливы"

Ранее 03.08.2018 16:04 Мск
Екатеринбургские защитники берёзовой рощи передали подписи в Администрацию президента и Генеральную прокуратуру РФ

Ранее 30.07.2018 10:29 Мск
Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге повесили на ограждающий забор фотографии "маленького островка зелени"

Ранее 10.07.2018 14:42 Мск
В Екатеринбурге у березовой рощи появился сигнальный колокол от "нападения Атомстройкомплекса"

Ранее 14.06.2018 15:02 Мск
Защитники березовой рощи в Екатеринбурге подали в суд на мэрию

Ранее 06.06.2018 14:55 Мск
"Маленький островок зелени". Жители Екатеринбурга просят Путина спасти от "Атомстройкомплекса" берёзовую рощу

Ранее 01.06.2018 10:46 Мск
В Екатеринбурге "Атомстройкомплексу" перегородили въезд в березовую рощу противотанковыми ежами

Ранее 04.05.2018 11:15 Мск
Защитники березовой рощи в Екатеринбурге вышли на субботник

Ранее 19.04.2018 10:59 Мск
В Екатеринбурге на срубленных деревьях в березовой роще появились грустные лица

Ранее 01.04.2018 14:48 Мск
В Екатеринбурге более 700 жителей Академического вышли на митинг против вырубки березовой рощи

Ранее 29.03.2018 10:42 Мск
Жители Академического в Екатеринбурге будут митинговать против вырубки березовой рощи








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге защитники березовой рощи выйдут на пикет против вырубки леса
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+