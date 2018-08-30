В Екатеринбурге защитники березовой рощи выйдут на пикет против вырубки леса

В Екатеринбурге неравнодушные жители Академического микрорайона продолжают борьбу с "Атомстройкомплексом" за березовую рощу. Активисты недовольны тем, что застройщик вырубает деревья в роще якобы незаконно. Как сообщили Накануне.RU общественники, 31 августа они небольшой группой выйдут на пикет напротив мэрии города.

Сегодня на въезде к вырубленному участку березовой рощи появились также плакаты с обращением к "Атомстройкомплексу" На листе изображена фигура известного персонажа Гендальфа с надписью "Атомстройкомплекс, ты не пройдёшь!". Рядом горожане также повесили четыре предупреждающих таблички о том, что на этой территории проходит незаконная вырубка леса.

Активисты не намерены сдаваться, по их словам, они будут и дальше проводить различные акции, чтобы сохранить лес.

Добавим, что на месте березовой рощи "Атомстройкомплекс" (АСК) построит новый парк. Этим проектом застройщик планирует создать прецедент - перенести "досуговые элементы" и спортивные площадки из-под окон жильцов. Недовольные действиями АСК жители близлежащих домов изменят свое мнение, когда проект будет готов, уверен генеральный директор компании Валерий Ананьев.

Напомним, что застройщик "Атомстройкомплекс" получил землю, где находится березовая роща, в аренду. Общественники уже неоднократно протестовали против вырубки деревьев.