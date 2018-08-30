Экс-глава пресс-службы правительства Прикамья уволилась из городской думы

Советник председателя Пермской городской думы Наталья Летаева уволилась по собственному желанию, передает корреспондент Накануне.RU.
До назначения в пермскую городскую думу Наталья Летаева работала руководителем пресс-службы правительства Пермского края.
Информацию об увольнении Летаевой подтвердили в пресс-службе городской думы. В ведомстве уточнили, что Летаева работала пресс-секретарем гордумы.
По информации "Ъ-Прикамье", уход советника спикера связан с реорганизацией пресс-службы городского парламента.