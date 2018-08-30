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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
Аналитика
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
30.08.2018 10:58 Мск (12:58 Екб)
общество | Челябинская область
Загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз. Борис Дубровский ознакомился с ходом работ по возведению обводного канала реки Сак-Элга
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карабаш экология стоки (2004) | Фото: Накануне.ru

Губернатор Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Карабаш ознакомился с ходом работ по возведению обводного канала реки Сак-Элга, который позволит снизить влияние загрязненного стока на качество воды единственного питьевого источника Челябинска – Аргазинского водохранилища, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Проект меняет русло реки, она не будет течь по старым отвалам. До захода в Карабаш вода чистая. Мы хотим, чтобы такой она и осталась. В этом и идея. Построить обводной канал и сделать пруд – это те два проекта, о которых мы долго говорили. Полностью региональная история, проект финансируется только из областного бюджета. По расчетам, проект даст возможность в 20-25 раз уменьшить поступление тяжелых металлов в Аргази, поэтому он должен быть реализован, он однозначно эффективный, дает возможность обезопасить единственный питьевой источник от рисков, которые несет текущее состояние воды после прохождения по отвалам бывшего комбината Карабашмедь", – подчеркнул Борис Дубровский.

В рамках проекта то русло реки Сак-Элга, которое сейчас течет по Карабашу, станет водохранилищем, которое в дальнейшем зарастет за счет высадки растений, которые будут поглощать загрязняющие вещества. В результате загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз.

Общая стоимость проекта составляет 210 млн руб. Работы по строительству обводного канала будут закончены до конца года.

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30.08.2018 10:58 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:58 Екб

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Загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз. Борис Дубровский ознакомился с ходом работ по возведению обводного канала реки Сак-Элга
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