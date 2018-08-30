Загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз. Борис Дубровский ознакомился с ходом работ по возведению обводного канала реки Сак-Элга

Губернатор Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Карабаш ознакомился с ходом работ по возведению обводного канала реки Сак-Элга, который позволит снизить влияние загрязненного стока на качество воды единственного питьевого источника Челябинска – Аргазинского водохранилища, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Проект меняет русло реки, она не будет течь по старым отвалам. До захода в Карабаш вода чистая. Мы хотим, чтобы такой она и осталась. В этом и идея. Построить обводной канал и сделать пруд – это те два проекта, о которых мы долго говорили. Полностью региональная история, проект финансируется только из областного бюджета. По расчетам, проект даст возможность в 20-25 раз уменьшить поступление тяжелых металлов в Аргази, поэтому он должен быть реализован, он однозначно эффективный, дает возможность обезопасить единственный питьевой источник от рисков, которые несет текущее состояние воды после прохождения по отвалам бывшего комбината Карабашмедь", – подчеркнул Борис Дубровский.

В рамках проекта то русло реки Сак-Элга, которое сейчас течет по Карабашу, станет водохранилищем, которое в дальнейшем зарастет за счет высадки растений, которые будут поглощать загрязняющие вещества. В результате загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз.

Общая стоимость проекта составляет 210 млн руб. Работы по строительству обводного канала будут закончены до конца года.