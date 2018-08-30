Forbes впервые представил топ-100 самых влиятельных россиян

Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных людей России - чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. В списке 100 человек.

Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

На втором месте - председатель правления Сбербанка Герман Греф. Замыкает тройку лидеров глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Далее следуют глава "Роснефти" Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и директор ФСБ Александр Бортников заняли 7-е и 8-е места соответственно.

В топ-10 также вошли директор РЖД Олег Белозеров и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Из региональных чиновников самым влиятельным назван мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). Губернатор Московской области Алексей Воробьев – на 35 месте.

49 строчку занял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава Пермского края Максим Решетников - 67-й.

Также в списке - все три губернатора регионов "тюменской матрешки". Глава ХМАО Наталья Комарова заняла в нем 54-е место, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов - 80-е, а врио губернатора Тюменской области Александр Моор - 82-е место.

Год назад Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных россиян столетия. Третью строчку занял президент России Владимир Путин - 43,6% голосов. Его обогнал Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов. Самым влиятельным россиянином назван первый космонавт планеты Юрий Гагарин, за которого проголосовали 52,2% читателей.