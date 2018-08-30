Суд не стал наказывать жительницу уральского села, которая пыталась привлечь внимание к проблемам ЖКХ

Суд не стал наказывать жительницу села Покровское Горноуральского городского округа Ирину Куценок, которая пыталась привлечь внимание к проблемам ЖКХ.

Напомним, жительница села обратилась на один из областных телеканалов, так как долгое время в Покровском не было горячей воды. 31 июля Куценок развесила объявления, что приедут журналисты - чтобы жители были в курсе. После этого глава Покровской территориальной администрации Марина Сельская написала на женщину заявление в прокуратуру, что та якобы проводила несанкционированное собрание. Сегодня, 30 августа, состоялось судебное заседание.

Как рассказала Накануне.RU Ирина Куценок, суд прекратил производство по ее делу.

"Суд посчитал, что их претензии ко мне необоснованны. Решением суда я довольна. Фактически, так и должно было быть, нельзя так к людям относиться. Если бы я не коснулась этой проблемы и не были бы задействованы СМИ, мне бы на 100% был бы выписан штраф", - рассказала жительница Покровского.

По ее словам, встречный иск к администрации она подавать не будет.

"Это лишняя грязь, лишние нервы, зачем? Это они хотели меня приструнить, угомонить, но пока не получается", - добавила Ирина Куценок.

Как сообщало Накануне.RU, на время разбирательства Марина Сельская предпочла уйти в отпуск.