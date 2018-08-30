В зауральском городе мужчину, укравшего дорожный знак, обвиняют в жестоком убийстве

В Далматово будут судить мужчину, который зарезал своего знакомого, причем это убийство помогло раскрыть еще одно преступление.

Ночью 14 февраля этого года 49-летний обвиняемый, выпивая со знакомым, не менее двух раз ударил его ножом в шею - последний от полученных травм скончался, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В рамках расследования данного уголовного дела была установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного преступления, которое длительное время оставалось нераскрытым - в июне прошлого года он похитил дорожный знак, привез его к себе домой и сделал элементом мебели.

В ходе производства предварительного следствия было установлено, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.