В Сочи жители десятков улиц остались без водоснабжения

В Сочи жители нескольких районов оказались без водоснабжения из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал" города.

Так, временно отключено водоснабжение ввиду проведения аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 150 мм для жителей Головинки - улиц Центральная (частично), Матросская, в переулке Штурманский. Воду обещают включить к 20.00.

Кроме того, произведено отключение водоснабжения абонентов на улицах Донская, Подгорная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Тельмана, Цюрупы, Бамбуковая, Плеханова, Пирогова, Пасечная, Лавровая, Инжирная, Крымская, Волжская, Полтавская, Кавказская, Ландышевая, Анапская, Яблочная, Целинная, переулках Донской, Чехова, Строительный, Пасечный, Рахманинова, Теневой, Виноградный (частично), а также на ул. Тимирязева, ул. Гранатная, ул. Высокогорная, ул. Армянская, пер. Овощной, пер. Конторский.

Специалисты организуют подвоз воды, прежде всего, к социально-значимым объектам.