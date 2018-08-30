В Курганской области количество нарушений в школах превысило количество проверок МЧС

Зауральские спасатели проверили школы региона на предмет нарушений пожарной безопасности. Сотрудники МЧС выявили 289 недочетов, проведя 236 рейдов.

Сейчас проверены и приняты все 514 образовательных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Выявлялись факты несоблюдения правил пожарной безопасности в организации путей эвакуации, работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, наличии источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения.

Благодаря своевременно предпринятым действиям основная масса влияющих на безопасность детей нарушений уже устранена. По итогам проверок 68 юридических и должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к административной ответственности.