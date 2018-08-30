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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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В Екатеринбург прибыли мощи святителя Спиридона, который "решает проблемы с деньгами"
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митрополит Кирилл (2018) | Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Вечером 29 августа в Екатеринбург прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Торжественная встреча прошла в аэропорту Кольцово под колокольный звон передвижной звонницы храма "Большой Златоуст", сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской епархии.
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Мощи святителя встречали священнослужители митрополии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Также на церемонии присутствовали и представители региональной власти: председатель областного ЗакСО Людмила Бабушкина, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и другие.

"Сегодня та самая правая рука святого Спиридона, которая на Первом Синоде освятила и показала Православие, находится здесь, в Екатеринбурге, - отметил хранитель святого в городе Керкира, архимандрит Иустин. - Я хотел бы попросить святого Спиридона, чтобы та благодать, которую принес он, осталась в вашем городе и продолжала распространяться через вашего пастыря, дорогого и любимого митрополита Кирилла".

митрополит Кирилл(2018)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Ковчег с мощами святителя Спиридона будет выставлен для поклонения верующими в Храме-Памятнике на Крови с 30 августа по 1 сентября. Поклониться православной святыне можно будет в любое время суток. А 1 сентября в 23.00 десница уже отбудет из Храма-на-Крови.

Отметим, что принесение святыни в Россию совершается по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла при содействии Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира и афонского православного паломнического центра "Святогора". Принесение десницы святителя Спиридона Тримифунтского совершается из Греции, с острова Корфу.

Считается, что Спиридон Тримифунтский никогда не отказывает в помощи нуждающимся, у него можно просить денег, а также помощи с жильем, долгами и с другими финансовыми вопросами.

мощи святителя Спиридона Тримифунтского(2018)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

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30.08.2018 10:18 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:18 Екб

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В Екатеринбург прибыли мощи святителя Спиридона, который "решает проблемы с деньгами"
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