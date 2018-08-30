В Екатеринбург прибыли мощи святителя Спиридона, который "решает проблемы с деньгами"

Вечером 29 августа в Екатеринбург прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Торжественная встреча прошла в аэропорту Кольцово под колокольный звон передвижной звонницы храма "Большой Златоуст", сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Мощи святителя встречали священнослужители митрополии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Также на церемонии присутствовали и представители региональной власти: председатель областного ЗакСО Людмила Бабушкина, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и другие.

"Сегодня та самая правая рука святого Спиридона, которая на Первом Синоде освятила и показала Православие, находится здесь, в Екатеринбурге, - отметил хранитель святого в городе Керкира, архимандрит Иустин. - Я хотел бы попросить святого Спиридона, чтобы та благодать, которую принес он, осталась в вашем городе и продолжала распространяться через вашего пастыря, дорогого и любимого митрополита Кирилла".

Ковчег с мощами святителя Спиридона будет выставлен для поклонения верующими в Храме-Памятнике на Крови с 30 августа по 1 сентября. Поклониться православной святыне можно будет в любое время суток. А 1 сентября в 23.00 десница уже отбудет из Храма-на-Крови.

Отметим, что принесение святыни в Россию совершается по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла при содействии Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира и афонского православного паломнического центра "Святогора". Принесение десницы святителя Спиридона Тримифунтского совершается из Греции, с острова Корфу.

Считается, что Спиридон Тримифунтский никогда не отказывает в помощи нуждающимся, у него можно просить денег, а также помощи с жильем, долгами и с другими финансовыми вопросами.