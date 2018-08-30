В Нижнем Тагиле вынесли приговор тренеру, по вине которого в бассейне утонул семилетний мальчик

В Нижнем Тагиле вынесен приговор тренеру, по вине которого в бассейне утонул семилетний ребёнок. Мужчина признан виновным по статье - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Тренер дал ученикам задание - отработка техники дыхания, затем перешёл ко второму упражнению. При этом мальчик, выполняя первое задание, погрузился на глубину и на протяжении длительного времени находился под водой, пока его не заметили и не достали. Ребёнок находится не в поле зрения тренера.

"Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, уголовное дело было рассмотрено в общем порядке. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением контроля за безопасностью лиц, занимающихся в плавательном бассейне на открытой воде на один год шесть месяцев", - добавили в ведомстве.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Трагедия случилась 2 октября 2017 года во Дворце водного спорта. По данным следствия, перед занятием тренер не рассказал детям о правилах безопасности. Под водой ребенка заметили другие люди и вытащили его из бассейна, однако на тот момент он уже находился в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался от утопления в воде.