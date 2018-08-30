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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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В Нижнем Тагиле вынесли приговор тренеру, по вине которого в бассейне утонул семилетний мальчик
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бассейн «Дельфин» в Бийске (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

В Нижнем Тагиле вынесен приговор тренеру, по вине которого в бассейне утонул семилетний ребёнок. Мужчина признан виновным по статье - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Тренер дал ученикам задание - отработка техники дыхания, затем перешёл ко второму упражнению. При этом мальчик, выполняя первое задание, погрузился на глубину и на протяжении длительного времени находился под водой, пока его не заметили и не достали. Ребёнок находится не в поле зрения тренера.

"Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, уголовное дело было рассмотрено в общем порядке. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением контроля за безопасностью лиц, занимающихся в плавательном бассейне на открытой воде на один год шесть месяцев", - добавили в ведомстве.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Трагедия случилась 2 октября 2017 года во Дворце водного спорта. По данным следствия, перед занятием тренер не рассказал детям о правилах безопасности. Под водой ребенка заметили другие люди и вытащили его из бассейна, однако на тот момент он уже находился в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался от утопления в воде.

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30.08.2018 10:19 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:19 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.08.2018 12:15 Мск
В Нижнем Тагиле начали рассматривать дело семилетнего мальчика, который утонул в бассейне

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В Нижнем Тагиле на тренировке по плаванию утонул семилетний мальчик








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В Нижнем Тагиле вынесли приговор тренеру, по вине которого в бассейне утонул семилетний мальчик
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