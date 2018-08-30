На Ямале нашли две стоянки эпохи бронзы и Средневековья

В рамках экспедиции научного центра изучения Арктики ученые нашли в районе фактории Лаборовая две ранее неизвестные стоянки, относящиеся к эпохам бронзы и Средневековья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра.

Находки пополнят перечень объектов культурного наследия Ямала. Экспедиция старшего научного сотрудника сектора археологии центра Андрея Плеханова прошла в полевой сезон этого года. Он провёл археологическую разведку на Полярном Урале с целью поиска памятников эпохи Средневековья и изучения путей миграций оленеводов-кочевников. Исследования проводились в бассейне реки Щучья.

Добавим, национальный парк "Русская Арктика" снарядил в этом году экспедицию для фиксации и постановки на государственный учёт руин базового лагеря американо-норвежской экспедиции 1901-02 гг. под руководством путешественника Эвелина Болдуина. Туда Плеханова пригласили консультантом. Она планировала достигнуть Северного полюса, чего из-за разногласий, возникших между норвежскими и американскими участниками, сделать не удалось.

Фактория Лоборовая

После пребывания людей на острове сохранились руины и следы двух лагерей – американского и норвежского, а также двух метеообсерваторий, откуда запускались зонды с посланиями полярников на материк. Теперь эти разрушенные строения представляют археологическую ценность и являются частью большой истории освоения человеком Арктики.