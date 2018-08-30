В Челябинске суд встал на сторону УФАС в споре с миндортрансом по аукциону на устройство наружного освещения дорог

Арбитражный суд Челябинской области признал правомерным решение УФАС по аукциону миндортранса на устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

С жалобой на нарушения при проведении аукциона обратилось ООО "Абсолютные системы". Начальная цена контракта составила 49,9 млн рублей.

УФАС установило, что министерство отклонило двух участников по причине несоответствия вторых частей их заявок требованиям документации об аукционе. Единственным участником аукциона стало ООО "Южуралмост" с предложением выполнить данные работы за 49,7 млн рублей.

Антимонопольная служба предписала отменить протокол подведения итогов и вновь рассмотреть вторые части поданных заявок с соблюдением требований законодательства о контрактной системе. однако предписание не было исполнено. В результате в отношении должностного лица заказчика будут возбуждены дела об административных правонарушениях.