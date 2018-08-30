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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
30.08.2018 10:23 Мск (12:23 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске суд встал на сторону УФАС в споре с миндортрансом по аукциону на устройство наружного освещения дорог
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Арбитражный суд Челябинской области признал правомерным решение УФАС по аукциону миндортранса на устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.
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С жалобой на нарушения при проведении аукциона обратилось ООО "Абсолютные системы". Начальная цена контракта составила 49,9 млн рублей.

УФАС установило, что министерство отклонило двух участников по причине несоответствия вторых частей их заявок требованиям документации об аукционе. Единственным участником аукциона стало ООО "Южуралмост" с предложением выполнить данные работы за 49,7 млн рублей.

Антимонопольная служба предписала отменить протокол подведения итогов и вновь рассмотреть вторые части поданных заявок с соблюдением требований законодательства о контрактной системе. однако предписание не было исполнено. В результате в отношении должностного лица заказчика будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

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30.08.2018 10:23 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:23 Екб

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В Челябинске суд встал на сторону УФАС в споре с миндортрансом по аукциону на устройство наружного освещения дорог
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