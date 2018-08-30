Кудрин назвал сферу госзакупок самым коррупционным направлением

Самой коррупционной сферой в России являются госзакупки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете"Коммерсант".

По его словам, в России "неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего".

"Нужно, чтобы общество наконец увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает", - отметил глава СП.

Для этого, по мнению Кудрина, необходимо создать форму подачи информации о закупках, которая была бы понятна, возможно, даже запустить "современные приложения". Он отметил, что ведомство начало над этим работу.

В марте президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, ужесточающие наказание за нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок. На законопроект представлены положительные отзывы Правительства РФ и Верховного суда.