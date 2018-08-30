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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
30.08.2018 10:16 Мск (12:16 Екб)
политика | В России
Второй участник ИГПР "ЗОВ" вышел на свободу
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Александр Соколов (2016) | Фото:pics.v7.top.rbk.ru/

Журналист Александр Соколов, проходивший по делу инициативной группы по референдуму "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"), вышел на свободу. Как сообщается на его странице в соцсети, он покинул пенитенциарное учреждение 28 августа, и ему ещё предстоит отбывать ограничение свободы.
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Как сообщало Накануне.RU, первым досрочно освобождённым фигурантом дела ИГПР "ЗОВ" стал Валерий Парфёнов.

Валерий Парфёнов и Александр Соколов получили такую возможность благодаря новому закону, приравнивающему один день, проведённый в СИЗО, к полутора в колонии.

По версии следствия, организация референдума за ответственную власть была лишь прикрытием для деятельности запрещённой организации "Армия воли народа".

Как сообщало Накануне.RU, 10 августа 2017 г. Тверским районным судом Москвы были осуждены Юрий Мухин, Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов и Александр Соколов. Юрий Мухин получил условное наказание, остальные трое подсудимых получили реальные сроки. Кроме того Кирилл Барабаш был лишён звания подполковника. По версии осужденных, они лишь планировали организовать референдум, на котором народ бы оценивал итоги правления верховной власти.

Другие новости по темам: ИГПР ЗОВ, Александр Соколов, Валерий Парфёнов
30.08.2018 10:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:16 Екб

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Второй участник ИГПР "ЗОВ" вышел на свободу
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