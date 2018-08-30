Второй участник ИГПР "ЗОВ" вышел на свободу

Журналист Александр Соколов, проходивший по делу инициативной группы по референдуму "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"), вышел на свободу. Как сообщается на его странице в соцсети, он покинул пенитенциарное учреждение 28 августа, и ему ещё предстоит отбывать ограничение свободы.

Как сообщало Накануне.RU, первым досрочно освобождённым фигурантом дела ИГПР "ЗОВ" стал Валерий Парфёнов.

Валерий Парфёнов и Александр Соколов получили такую возможность благодаря новому закону, приравнивающему один день, проведённый в СИЗО, к полутора в колонии.

По версии следствия, организация референдума за ответственную власть была лишь прикрытием для деятельности запрещённой организации "Армия воли народа".

Как сообщало Накануне.RU, 10 августа 2017 г. Тверским районным судом Москвы были осуждены Юрий Мухин, Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов и Александр Соколов. Юрий Мухин получил условное наказание, остальные трое подсудимых получили реальные сроки. Кроме того Кирилл Барабаш был лишён звания подполковника. По версии осужденных, они лишь планировали организовать референдум, на котором народ бы оценивал итоги правления верховной власти.