Экс-полпред президента Игорь Холманских не задержится на родном заводе?

Бывший полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских вскоре может покинуть пост председателя Совета директоров корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), куда он был назначен 9 июля этого года.

Эту информацию начали тиражировать уральские СМИ, предрекая бывшему начальнику цеха УВЗ новое место работы в структуре исполнительной власти Свердловской области. В частности, в интернет-издании "V-tagile.ru" сегодня вышла статья с заголовком "Из-за вредных привычек не появляется на работе: бывший полпред Холманских может покинуть совет директоров Уралвагонзавода". Предполагаемым местом работы экс-чиновника называют кресло вице-губернатора региона Александра Высокинского, который с большой долей вероятности может возглавить Екатеринбург уже этой осенью.

Сообщается, что Холманских, якобы, не появляется на рабочем месте и не принимает участия в жизни компании, его имя до сих пор не внесено в официальные базы данных, например в СПАРК, на сервере раскрытия информации нет подписанных им документов.

Источник, близкий к корпорации, говорит, что решение было принято из-за вредных привычек и некоторых нарушений трудовой дисциплины со стороны бывшего полпреда, которые мешают ему исполнять свои обязанности.

В то же время наши источники сообщают, что организатор движения "В защиту человека труда" Холманских может сменить депутата Госдумы Андрея Ветлужских, проголосовавшего за пенсионную "реформу", на должности председателя Федерации профсоюзов Свердловской области.

На УВЗ информацию комментировать отказались.