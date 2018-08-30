На заводе в Брянске обрушилась стенка печи: пять рабочих отвезли в больницу

Следственный комитет выясняет обстоятельства получения травм рабочими сталелитейного завода в Брянске. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, утром 30 августа в результате обрушения стенки печи на местном сталелитейном заводе пострадали пять рабочих. Для оказания помощи всех отвезли в больницу.

Следователи СКР намерены выяснить все значимые обстоятельства данного инцидента. Как отметили в ведомстве, с учетом тяжести травм, полученных пострадавшими, будет принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты, двое из них погибли. Возбуждено уголовное дело.