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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
Аналитика
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
30.08.2018 09:37 Мск (11:37 Екб)
политика | За рубежом
Посольство: Бутину вынуждают бодрствовать ночью и не выпускают на улицу
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флешмоб в поддержку Марии Бутиной (2018) | Фото: Facebook

Россиянка Мария Бутина в американской тюрьме вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи, сообщили в посольстве РФ в США.
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В ведомстве подчеркнули, что это единственный период, когда Бутина может покинуть камеру. При этом на свежий воздух ее не выводят.

Такой подход в посольстве рассматривают как способ оказать давление на Марию, он не может не сказаться на ее морально-психологическом состоянии, говорится в сообщении на странице дипведомства в Facebook.

Ранее дипломаты уже заявляли, что арестованную в США россиянку пытаются сломить дополнительными унижениями и психологическим давлением в тюрьме.

Следующее судебное заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство о переводе ее под домашний арест, намечено на 10 сентября.

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже.

Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

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30.08.2018 09:37 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:37 Екб

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Посольство: Бутину вынуждают бодрствовать ночью и не выпускают на улицу
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