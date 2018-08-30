Посольство: Бутину вынуждают бодрствовать ночью и не выпускают на улицу

Россиянка Мария Бутина в американской тюрьме вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи, сообщили в посольстве РФ в США.

В ведомстве подчеркнули, что это единственный период, когда Бутина может покинуть камеру. При этом на свежий воздух ее не выводят.

Такой подход в посольстве рассматривают как способ оказать давление на Марию, он не может не сказаться на ее морально-психологическом состоянии, говорится в сообщении на странице дипведомства в Facebook.

Ранее дипломаты уже заявляли, что арестованную в США россиянку пытаются сломить дополнительными унижениями и психологическим давлением в тюрьме.

Следующее судебное заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство о переводе ее под домашний арест, намечено на 10 сентября.

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже.

Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.