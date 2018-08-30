Из-за неправильного обращения с электроприборами в Березниках сгорел жилой дом

В Березниках пожар уничтожил жилой дом. Огонь полыхал на площади в 160 "квадратов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 0.27. В 0.48 ему присвоили повышенный ранг сложности. Когда спасатели прибыли на место, горел дом и крыши двух соседних строений. Была угроза распространения пламени на другие дома. Площадь пожара составила 160 кв м.

Жильцы проснулись от посторонних звуков и попытались выйти из дома. В это время уже горела стена в надворных постройках, и языки пламени быстро распространялись по деревянным конструкциям. Хозяйка вызвала спасателей и, как и ее соседи, покинула дом. Предварительная причина случившегося – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет. Проводится проверка.