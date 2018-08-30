Общага, комната или квартира - какие варианты жилья выбирают пермские студенты

Одним из актуальных вопросов для иногородних студентов перед началом учебного года, несомненно, является жилищный вопрос. Многие заселяются в общежития, а те студенты, что ищут комфорта и располагают большим объемом средств - стараются снять отдельное жилье.

Стоимость аренды квартир напрямую зависит от их расположения: чем ближе к центру, тем дороже.

Средняя цена съема однокомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе составляет 8,5 тыс. руб. в месяц., немного выше - в Кировском - 9 тыс. руб. в Мотовилихинском и Индустриальном районе средняя стоимость "однушки" 11 тыс. руб. и 11,5 тыс. руб. Самые дорогие - Дзержинский, Свердловский и Ленинские районы. Здесь средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 12 тыс. руб., 13,5 тыс. руб. и 14 тыс. руб., соответственно.

При этом, в среднем аренда квартиры рядом с вузом стоит примерно на 1200 рублей дороже такого же жилья в другом месте.

По оценке специалистов сферы недвижимости, несмотря на традиционное увеличение спроса на "однушки" в начале сентября - конце августа, скачков цен не происходит. И стоимость недвижимости остается примерно на том же уровне, что и до "горячего" периода.

"Многие наши клиенты, у которых летом освободилась квартира, рассуждают таким образом: "не торопиться летом, не дешевить, лучше один - два месяца постоит квартира, а в сентябре сдам на длительный срок и уже конкретному человеку. Вот такая динамика существует. Увеличения цены летом лично я не вижу", - сообщила Накануне.RU риелтор агентства недвижимости "Пермские квартиры" Татьяна Березина.

Более доступным вариантом, по сравнению с арендой квартиры, является съем комнаты. Цена также варьируется в зависимости от района. Самый дешевый вариант, который можно найти на портале perm.n1.ru - комната в Кировском районе за 4 тыс. руб в месяц. Самый дорогой - в Индустриальном - за 15 тыс. руб в месяц. В среднем же, цена за комнату в отдаленных районах составляет 5 тыс. руб., ближе к центру - 8 тыс. руб.

Одним из главных неудобств такого проживания - с подселением, является необходимость ежедневно контактировать с малознакомыми и не всегда приятными соседями. Приходится придерживаться установленных собственниками правил. И далеко не всегда они могут касаться чего-то элементарного - вроде графика уборки или содержания домашних животных. Порой хозяева квартир устанавливают для своих квартирантов немыслимые запреты: к примеру, приходить домой не позже 22.00 и не заходить на кухню после 18.00.

Однако несмотря на очевидные неудобства проживания с подселением, такой вариант тоже активно пользуется спросом.

"При выборе жилья, студентов как правило, интересуют эконом-варианты. И обычно туда набивается очень много людей. Собираются группами: человек по шесть и снимают что-то из эконом-сегмента. Если раньше, лет пять назад, оплачивали средние варианты, то сейчас эконом", - сообщил Накануне.RU пермский риелтор Виктор.

По его словам, среди студентов заочного отделения спросом пользуется жилье не на длительный срок, а с посуточной арендой - от 1000 до 1200 руб. Не стоит забывать, что помимо платы за жилье, арендаторам также предстоит самостоятельно оплачивать и жилищно-коммунальные услуги, а это дополнительная строчка расходов.

Одним из самых популярных вариантов заселения у иногородних студентов, остается студенческое общежитие. Такой вариант проживания имеет множество недостатков: очередь в душ, комендантский час, шумные соседи, необходимость делить комнату с чужими людьми, запрет курения, часто засоряющиеся раковины и туалеты, необходимость дежурств по коридору. Кроме того, в некоторых общежитиях до сих пор можно встретить тараканов и клопов.

Но, такой вариант проживания считается самым бюджетным, поскольку на оплату жилья пермским студентам может хватить и собственной стипендии.

По информации пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ), стоимость общежития для студентов-бюджетников составляет 365 руб. в месяц., для студентов, проходящих обучение по контрактной форме обучения - 722 руб. в месяц. Всего в распоряжении ПНИПУ 18 зданий общежитий, что позволяет им охватить 100% количество иногородних студентов, желающих заселиться в общежитие.

Студенты пермской государственная фармацевтической академии, обучающиеся за счет средств бюджета, платят за общежитие 940 руб. в месяц., "контрактники" - 1850 руб. в месяц. В распоряжении фармацевтической академии два студенческих общежития, что позволяет разместить 1288 студентов. А вот для студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета цена за проживание в общежитии одинакова, как для "контрактников", так для "бюджетников". И те и другие платят в месяц 380 руб. Немного ниже цена для студентов-льготников. Она составляет 359 руб.

Отметим, что согласно данным портала vuz.edunetwork.ru, общежитиями обеспечены практически все вузы Перми. Проблема недавно обсуждалась на заседании краевого правительства во главе с губернатором и касалась общежитий колледжей. Было принято решение начать строительство нескольких новых общежитий.