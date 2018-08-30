"Локомотив" - в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов, ЦСКА попал в третью

Определились все 32 участника группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится сегодня вечером в Монако, передает корреспондент Накануне.RU.

Команды распределены по четырем корзинам, из которых сформируют восемь групп. Действующий чемпион России московский "Локомотив" оказался в первой, а еще один российский клуб ЦСКА попал в третью. Они не смогут встретиться между собой на групповом этапе, а их соперниками могут стать любые клубы из оставшихся корзин, кроме донецкого "Шахтера". Согласно правилам УЕФА, российские и украинские команды не могут играть друг с другом в еврокубках.

Напомним, в среду немецкий футбольный клуб "Бавария" презентовал форму, в которой игроки будут выходить на поле в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Футболка будет серой и выполнена из переработанного пластика, который подняли из океана.