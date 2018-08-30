"Локомотив" - в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов, ЦСКА попал в третью

Определились все 32 участника группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится сегодня вечером в Монако, передает корреспондент Накануне.RU.
Команды распределены по четырем корзинам, из которых сформируют восемь групп. Действующий чемпион России московский "Локомотив" оказался в первой, а еще один российский клуб ЦСКА попал в третью. Они не смогут встретиться между собой на групповом этапе, а их соперниками могут стать любые клубы из оставшихся корзин, кроме донецкого "Шахтера". Согласно правилам УЕФА, российские и украинские команды не могут играть друг с другом в еврокубках.
🎲 Известны все корзины для жеребьевки группового этапа 😎— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 августа 2018 г.
🕰 30 августа, Монако, 18:00СЕТ
Все о жеребьевке ➡️ https://t.co/CsAeI0Kgwo #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/9gd5o4VY0y
Напомним, в среду немецкий футбольный клуб "Бавария" презентовал форму, в которой игроки будут выходить на поле в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Футболка будет серой и выполнена из переработанного пластика, который подняли из океана.