Директора магнитогорского цирка будут судить за взятки и хищение средств "Росгосцирка"

Директора Магнитогорского цирка будут судить за получение взятки, мошенничество и присвоение чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый получил от коммерческой организации 30 тыс. руб. за заключение договоров по перевозки багажа и животных на сумму более 600 тыс. руб. В январе при получении оставшихся 150 тыс. руб. он был задержан.

Уже в ходе следствия были выявлены дополнительные преступные эпизоды, связанные с хищением денежных средств ФКП "Росгосцирк" в сумме около 300 тыс. руб., а также с получением взятки в виде услуг имущественного характера на сумму 177 тыс. руб. за совершение сдачу столовой цирка в аренду.

Добавим, что обвиняемый вину признал частично.