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политика  |  комментариев: 7
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от издателя  |  комментариев: 1


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Директора магнитогорского цирка будут судить за взятки и хищение средств "Росгосцирка"
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Директора Магнитогорского цирка будут судить за получение взятки, мошенничество и присвоение чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый получил от коммерческой организации 30 тыс. руб. за заключение договоров по перевозки багажа и животных на сумму более 600 тыс. руб. В январе при получении оставшихся 150 тыс. руб. он был задержан.

Уже в ходе следствия были выявлены дополнительные преступные эпизоды, связанные с хищением денежных средств ФКП "Росгосцирк" в сумме около 300 тыс. руб., а также с получением взятки в виде услуг имущественного характера на сумму 177 тыс. руб. за совершение сдачу столовой цирка в аренду.

Добавим, что обвиняемый вину признал частично.

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30.08.2018 09:09 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:09 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.01.2018 11:20 Мск
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Директора магнитогорского цирка будут судить за взятки и хищение средств "Росгосцирка"
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