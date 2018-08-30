В Кургане нашли потенциально опасные площадки, угрожающие жизни и здоровью детей

Эксперты ОНФ оценили детские площадки Кургана в ходе своего рейда, в котором приняли участие члены команды "Молодежки ОНФ".

Общественники самостоятельно, а также совместно с созданной при детском омбудсмене рабочей группой, провели рейды в места массового отдыха семей с детьми, сообщили Накануне.RU в штабе "фронтовиков" Зауралья.

. В ходе выездов они выявляли потенциально опасные объекты, угрожающие жизни и здоровью несовершеннолетних.

Оказалось, что в Кургане, Шадринске, Куртамышском и Петуховском районах на детских площадках есть элементы, которые могут нанести вред здоровью играющих там детей.

"В ходе рейдов мы обнаружили, что небезопасные элементы уже появились даже в новых дворах. Что говорить о тех площадках, которыми никто не занимался долгие годы. Очевидно, что важно не только строить новое, но и следить за старым. Особенно, когда речь идет о безопасности детей. И здесь особую роль играет неравнодушие родителей, ведь немало опасных объектов, которые мы обнаружили, они вполне могли бы устранить собственными силами или ограничить к ним доступ несовершеннолетних, не дожидаясь реакции управляющих компаний или ответственных организаций. А в случае необходимости масштабных работ важно оперативно привлекать помощь, чтобы избежать несчастных случаев", – отметил координатор "Молодежки ОНФ" в Курганской области Игорь Шугуров.

По каждому выявленному нарушению уполномоченный по правам ребенка в регионе направил информацию в компетентные органы.