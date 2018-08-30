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политика  |  комментариев: 7
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100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
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Новости
30.08.2018 08:59 Мск (10:59 Екб)
общество | В России
Ходорковский прекратил финансирование ЦУРа после гибели журналистов в ЦАР
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Михаил Ходорковский (2016) | Фото: interfax.ru

Михаил Ходорковский принял решение о прекращении финансирования Центра управления расследованиями (ЦУР) после гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
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В заявлении на сайте МБХ Медиа говорится, что главный редактор проекта Андрей Коняхин ушел в отставку.

Ходорковский отмечает, что "существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера)".

Напомним, ранее СМИ удалось получить подробности переписки погибших журналистов с фиксером Мартином, считавшимся сотрудником ООН. Стало известно, что именно Мартин нашел для журналистов водителя, который по совместительству являлся переводчиком и проводником, а также рекомендовал представиться туристами.

Водитель проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он единственный, кто выжил при нападении.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Ходорковский признал, что ответственность за качество подготовки поездки "частично лежит на продюсерской группе ЦУРа".

Комментируя ход расследования, он отметил, что журналисты могли стать жертвами спланированной операции. Экс-глава ЮКОСа заявил, что объявил награду за информацию об инциденте.

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30.08.2018 08:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:59 Екб

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Ходорковский прекратил финансирование ЦУРа после гибели журналистов в ЦАР
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