Ходорковский прекратил финансирование ЦУРа после гибели журналистов в ЦАР

Михаил Ходорковский принял решение о прекращении финансирования Центра управления расследованиями (ЦУР) после гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

В заявлении на сайте МБХ Медиа говорится, что главный редактор проекта Андрей Коняхин ушел в отставку.

Ходорковский отмечает, что "существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера)".

Напомним, ранее СМИ удалось получить подробности переписки погибших журналистов с фиксером Мартином, считавшимся сотрудником ООН. Стало известно, что именно Мартин нашел для журналистов водителя, который по совместительству являлся переводчиком и проводником, а также рекомендовал представиться туристами.

Водитель проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он единственный, кто выжил при нападении.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Ходорковский признал, что ответственность за качество подготовки поездки "частично лежит на продюсерской группе ЦУРа".

Комментируя ход расследования, он отметил, что журналисты могли стать жертвами спланированной операции. Экс-глава ЮКОСа заявил, что объявил награду за информацию об инциденте.