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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
30.08.2018 10:03 Мск (12:03 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
СМИ: Cкрытые дефекты F-35 могут привести к срыву его производства
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Истребитель F-35 (2017) | Фото: baijiahao.baidu.com

Пентагон мог скрывать серьёзные недостатки истребителя пятого поколения F-35. Как передаёт ТАСС, 19 дефектов, являющихся "критическими", были переклассифицированы в первую и вторую категории. Это должно помочь авиастороителям уложиться в сроки крупносерийного производства данного самолёта.
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Независимые эксперты после знакомства с документацией Пентагона пришли к выводу о том, что F-35 имеет значительные проблемы с работой системы катапультирования, а также с определением координат для проведения воздушной атаки. Всё это может привести к риску потери самолёта и гибели экипажа и, как следствие, - к необходимости прекращения серийного выпуска истребителя этого типа.

Напомним, F-35 является вторым истребителем пятого поколения на вооружении ВВС США после F-22. Кроме того, эти самолёты планируется поставлять на экспорт, в частности Японии и Турции. Однако одобренная американским президентом сделка с Турцией была заморожена Конгрессом.

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30.08.2018 10:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:03 Екб

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СМИ: Cкрытые дефекты F-35 могут привести к срыву его производства
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