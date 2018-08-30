СМИ: Cкрытые дефекты F-35 могут привести к срыву его производства

Пентагон мог скрывать серьёзные недостатки истребителя пятого поколения F-35. Как передаёт ТАСС, 19 дефектов, являющихся "критическими", были переклассифицированы в первую и вторую категории. Это должно помочь авиастороителям уложиться в сроки крупносерийного производства данного самолёта.

Независимые эксперты после знакомства с документацией Пентагона пришли к выводу о том, что F-35 имеет значительные проблемы с работой системы катапультирования, а также с определением координат для проведения воздушной атаки. Всё это может привести к риску потери самолёта и гибели экипажа и, как следствие, - к необходимости прекращения серийного выпуска истребителя этого типа.

Напомним, F-35 является вторым истребителем пятого поколения на вооружении ВВС США после F-22. Кроме того, эти самолёты планируется поставлять на экспорт, в частности Японии и Турции. Однако одобренная американским президентом сделка с Турцией была заморожена Конгрессом.