"Изменения обоснованно необходимы": Куйвашев высказал свое отношение к пенсионной "реформе"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании областного правительства объявил о создании рабочей группы для реализации установок президента России по изменению пенсионной системы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Напомним, в среду Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу пенсионной "реформы". Он заявил о следующей формуле: выход на пенсию в 65 лет для мужчин и 60 (а не 63) для женщин.

Евгений Куйвашев считает, что такие изменения обоснованно необходимы, но должны идти на пользу жителям страны, в том числе Свердловской области.

"Должен быть обеспечен рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение существующих льгот, надежная защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Владимир Владимирович Путин особо поддержал инициативу политической партии "Единая Россия" по сохранению региональных льгот для пенсионеров. Теперь установки главы государства необходимо перевести на язык практических решений", - заявил губернатор.

В Свердловской области проживают 1,35 млн пенсионеров, и почти 400 тыс. человек из них получают различные региональные льготы. По словам Куйвашева, все эти меры поддержки должны быть сохранены.

Кроме того, в полном объеме нужно реализовать все инициативы президента по дополнительной защите людей предпенсионного возраста, работающих пенсионеров и тех, кто получил право на досрочный выход на пенсию. По поручению Евгения Куйвашева контролировать деятельность рабочей группы будет первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что "смягчение" пенсионной "реформы" закладывалось изначально еще весной.