В Дагестане неизвестный ранил двух полицейских и скрылся

В Дагестане произошло нападение на полицейских. Инцидент случился в селе Тотурби-кала Хасавюртовского района, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики.

Неизвестный преступник обстрелял стражей порядка и скрылся. В районе объявлен план перехват, преступника ищут.

Уточняется, что стрельбу злоумышленник открыли при просьбе полицейских предъявить документы. В результате двое полицейских получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщало Накануне.RU, в центре Москвы 23 августа неизвестный мужчина расстрелял полицейских дипломатических представительств. Он устроил словесную перепалку с правоохранителями, а после того, как получил несколько замечаний, достал пистолет и начал стрелять в полицейских.