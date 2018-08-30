Пермский край с 2019 года переходит на "цифру": охват цифровым телевещанием составит 99%

в этот день
30.08.18
09:48
В Екб.11:48
Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд
Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на учениях. ФОТО
Сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у половины россиян
Главное
Минкомсвязь: Полностью заблокировать Telegram нельзя

Тема дня
Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
США сбросили новейшую ядерную бомбу
СМИ: София Ротару в реанимации
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 210

Пермский край с 2019 года переходит на "цифру": охват цифровым телевещанием составит 99%
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

телевизор, пульт, телевидение (2014) | Фото:

Губернатор Пермского края Максим Решетников озвучил планы по переходу Прикамья на цифровое телевещание. "Цифрой" будут обеспечены 99% всех телезрителей края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе лавы региона.

Вопрос о сокращении аналогового вещания и переходе на цифровое был рассмотрен на заседании краевого правительства, которое состоялось 29 августа. Напомним, переход на "цифру" стартует по указу президента Владимира Путина с января 2019 г.

Максим Решетников отметил, что инфраструктура, которая позволит совершить этот переход строилась в стране на протяжении 10 лет. В Пермском крае за это время воздвигли 55 телестанций.

"Сегодня у нас более 94% населения охватывает аналоговое телевещание. То есть в хорошем качестве, если не подключено кабельное или спутниковое телевидение, общедоступны только два канала: "Первый" и "Россия-1". Такая ситуация в основном характерна для населенных пунктов менее 100 тысяч человек. Переход к цифровому телевещанию позволит покрыть "цифрой" 99% всех жителей. Оставшийся 1%, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, будут переведены на спутниковое телевидение", - заявил губернатор.

По словам краевого министра связи Игоря Никитина, при подключении к цифровому телевидению необходимо наличие телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2 (после 2012 года выпуска) или наличие специальной цифровой приставки стандарта DVB-T2/MPEG4 с поддержкой режима Multiple PLP, а также наличие всеволновой или дециметровой антенны.

Глава региона отметил необходимость оказания социальной поддержки старшему поколению и людям со старым оборудованием. Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам компенсируют расходы, которые они понесут при переходе на "цифру".

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что отдельным категориям населения, которые попадают в зону охвата цифровым вещанием, выделят 1000 руб. на покупку цифровой приставки к телевизору. 6000 руб. на покупку спутниковой тарелки получат те, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения.

По словам директора филиала РТРС "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр" Игоря Терещенко, компания полностью готова к переходу к "цифре". Переключение телевизионного вещания с аналогового на цифровое начнется после 10 января.

Другие новости по темам: цифровое телевещание, аналоговое телевещание, охват, телевидение
30.08.2018 08:55 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:55 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Пермский край с 2019 года переходит на "цифру": охват цифровым телевещанием составит 99%
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+