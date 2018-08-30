Пермский край с 2019 года переходит на "цифру": охват цифровым телевещанием составит 99%

Губернатор Пермского края Максим Решетников озвучил планы по переходу Прикамья на цифровое телевещание. "Цифрой" будут обеспечены 99% всех телезрителей края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе лавы региона.

Вопрос о сокращении аналогового вещания и переходе на цифровое был рассмотрен на заседании краевого правительства, которое состоялось 29 августа. Напомним, переход на "цифру" стартует по указу президента Владимира Путина с января 2019 г.

Максим Решетников отметил, что инфраструктура, которая позволит совершить этот переход строилась в стране на протяжении 10 лет. В Пермском крае за это время воздвигли 55 телестанций.

"Сегодня у нас более 94% населения охватывает аналоговое телевещание. То есть в хорошем качестве, если не подключено кабельное или спутниковое телевидение, общедоступны только два канала: "Первый" и "Россия-1". Такая ситуация в основном характерна для населенных пунктов менее 100 тысяч человек. Переход к цифровому телевещанию позволит покрыть "цифрой" 99% всех жителей. Оставшийся 1%, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, будут переведены на спутниковое телевидение", - заявил губернатор.

По словам краевого министра связи Игоря Никитина, при подключении к цифровому телевидению необходимо наличие телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2 (после 2012 года выпуска) или наличие специальной цифровой приставки стандарта DVB-T2/MPEG4 с поддержкой режима Multiple PLP, а также наличие всеволновой или дециметровой антенны.

Глава региона отметил необходимость оказания социальной поддержки старшему поколению и людям со старым оборудованием. Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам компенсируют расходы, которые они понесут при переходе на "цифру".

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что отдельным категориям населения, которые попадают в зону охвата цифровым вещанием, выделят 1000 руб. на покупку цифровой приставки к телевизору. 6000 руб. на покупку спутниковой тарелки получат те, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения.

По словам директора филиала РТРС "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр" Игоря Терещенко, компания полностью готова к переходу к "цифре". Переключение телевизионного вещания с аналогового на цифровое начнется после 10 января.