Куйвашев рассказал, что на Екатеринбург "планов громадьё" и не забыл про кандидата на пост главы города Высокинского

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев описал в очередной статье свое видение развития Екатеринбурга. Материал был опубликован на сайте "Областной газеты", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Один из разделов губернатор назвал просто - "планов громадьё", где расписал по годам, что появится и построится в городе.

В 2024 году планируется завершить строительство ЕКАД – кольцо вокруг города замкнётся.

За три предстоящих года будут построены четыре новые школы всего на 4025 мест.

В 2019 году откроется новая ледовая арена "Авто".

В 2019 году открытие конгресс-центр в составе МВЦ "Екатеринбург – ЭКСПО".

В 2019 году город примет глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS)

К 2025 году будет завершена модернизация международного аэропорта Кольцово

"Все эти и другие преобразования так или иначе мы увязываем с подготовкой к празднованию в 2023 году 300-летия основания Екатеринбурга", - добавил Куйвашев.

Он также упомянул международную выставку ЭКСПО-2025. Её тема: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". На уровне региона заявку представляет заместитель губернатора и кандидат на пост главы Екатеринбурга Александр Высокинский.

Что же касается развития транспортной инфраструктуры, то планируется протянуть наземное метро до Берёзовского, Сысерти, Арамиля, а также к более отдалённым Первоуральску и Дегтярску. Про подземное метро губернатор ничего не написал. Ранее ходили разговоры, что если город выиграет ЭКСПО - метро у горожан будет.

Также в городе появится больше музеев. Один из примеров - "Эрмитаж-Урал", который планируют открыть через два года.

Тему выборов на пост мэра Екатеринбурга, Евгений Куйвашев не обошёл стороной. Он хочет выступить с инициативой и ввести нового мэра в состав правительства региона.

"Как только по итогам выборов 9 сентября будет сформирован новый состав Екатеринбургской думы, и депутаты изберут нового главу столицы Урала, я выступлю с инициативой ввести его в состав правительства Свердловской области. Именно по этим причинам я приложу все усилия, чтобы главой Екатеринбурга был избран порядочный, профессиональный, умеющий работать в команде человек.", - пишет он.

В итоге глава региона выделил несколько направлений дальнейшего развития Екатеринбурга: инвестиционный рост и укрепление финансовой стабильности, улучшение делового климата, развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества жизни екатеринбуржцев.