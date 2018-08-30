"У нас дети учатся в Москве, в английской школе": перешедший в "Урал" Погребняк не собирается перевозить семью в Екатеринбург

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк, перебравшийся в футбольный клуб "Урал", не будет перевозить свою семью в Екатеринбург.

Напомним, в среду в офисе клуба с Погребняком был заключен контракт. Форвард будет выступать под номером 88. Сейчас 34-летний игрок восстанавливается от разрыва ахиллов сухожилия, полученного еще в апреле.

Вместе с ним в Екатеринбург прилетала его жена Мария. В интервью клубной пресс-службе он ответил на вопрос, будет ли перевозить семью в уральскую столицу.

"Достаточно личный вопрос. Нет, перевозить мы никого не будем. У нас дети учатся в Москве, в английской школе. Тем более, тут зимняя пауза уже не за горами. Я буду здесь один, с женой. Сконцентрируюсь полностью на футболе", - пообещал нападающий.

Напомним, о том, что "Урал" намерен заполучить Погребняка, стало известно в июне этого года. После того, как "Тосно" прекратил свое существование, игрок стал свободным агентом. Стоит отметить, что Погребняк прекрасно знаком с главным тренером уральцев Дмитрием Парфеновым по совместной работе в команде из Ленинградской области.