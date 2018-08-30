В Челябинске после закрытия городской свалки появилось порядка 20 стихийных

В Металлургическом районе Челябинска после закрытия городской свалки выявлено порядка 20 стихийных. Накануне была ликвидирована одна из несанкционированных свалок в лесном массиве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"В связи с закрытием городской свалки, которая находится на территории нашего района, недобросовестные горожане и организации начали вывозить различного рода мусор в лес. В первую очередь, мы ликвидируем свалки в лесных массивах во избежании возгораний, размножения грызунов и других вредителей", - говорит глава Металлургического района Сергей Кочетков.

На территории района выявлено порядка 20 стихийных свалок. После проведения конкурсных процедур будет определен подрядчик, который займется их ликвидацией.

Власти просят горожан сообщать о фактах выброса мусора в неположенных местах.

Напомним, в Челябинске с 1 июля началось поэтапное закрытие городской свалки. Отходы юридических лиц и жителей северо-западной части города начали вывозить на полигон ТБО в Полетаево. Со 2 июля на городской свалке при поддержке сотрудников ГУ МВД по региону установлены общественные посты для контроля законности ввоза отходов.

Челябинскую городскую свалку планируется полностью закрыть 1 сентября, к этому времени все потоки мусора должны идти на полетаевский полигон. На рекультивацию объекта потребуется 2,9 млрд руб.