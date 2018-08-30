В Прикамье следователи допрашивают очевидцев беспорядков в колонии для бывших силовиков

Из-за "бунта" в прикамской колонии для бывших силовиков возбуждено уголовное дело. Идут допросы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Пострадавшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.

Напомним, 17 августа в жилом помещении одного из отрядов ИК-37 группа осужденных попыталась организовать крупный бунт. Зачинщики избили одного из осужденных из мести за его помощь администрации колонии. Беспорядки пресекли сотрудники учреждения. Сотрудники ФСИН уверены, что "бунт" – манипуляция заключенных родственниками и СМИ для того, чтобы сместить исполнительного и требовательного начальника учреждения. Из-за случившегося глава пермского краевого управления службы получил прокурорское представление.