Скандальное ЕМУП "Золушка" будет заниматься организацией питания в школах Екатеринбурга в новом учебном году

Скандальное предприятие "Золушка", из-за которого несколько раз травились дети, в новом учебном году останется поставщиком еды в школы Екатеринбурга. Председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева заявила, что это предприятие будет одним из четырех, которые займутся организацией питания в образовательных учреждениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

В грядущем учебном году поставщиками еды также будут школьно-базовые столовые №11 и №41, "Комбинат школьного питания", 11 обществ с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель.

1 сентября 163 городских школы примут 153 тыс. учеников, в том числе более 19,5 тыс. первоклассников. Все школы Екатеринбурга сейчас переходят на автоматизированную информационную систему "Питание", с помощью которой планируется полностью уйти от наличного расчета. Оплата питания будет осуществляться с помощью "Екарты", чтобы родители смогли контролировать своего ребенка.

Операторы питания заверили, что проблем с кадрами, инвентарем и оборудованием у них нет.

Напомним, что последний инцидент с отравлением учеников произошел в школе №85 в Екатеринбурге. Состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. Учреждение закрыли на карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции. В ходе проверки ЕМУП "Золушка" были обнаружены многочисленные нарушения при организации питания. В связи с этим, прокуратура в адрес главы администрации внесла представление с требованием устранения всех нарушений.

Добавим, что ЕМУП "Золушка" и "Комбинат школьного питания" также включены в программу приватизации.