Минобороны сообщило о новом пуске модернизированной противоракеты

Российские военные в очередной раз успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО).

Пуск прошел на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны.

Первое испытание новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган прошло 24 ноября 2017 года. Последующие испытательные пуски были проведены еще трижды: в феврале, в апреле и в июле.

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Андрей Приходько заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Как сообщалось, тактико-технические характеристики новой ракеты, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Модернизированный снаряд готов отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозаписи испытаний новейших российских систем вооружений. В частности, военное ведомство впервые обнародовало видео запуска новейшей гиперзвуковой ракеты "Авангард". Ракета может быть поставлена на вооружение российской армии в 2019 году.