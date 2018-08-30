Вице-президент Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман разбился насмерть в Москве

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели человека в центре Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, местные жители обнаружили тело 61-летнего мужчины вблизи жилого дома по улице Серафимовича. На трупе были повреждения, характерные для падения с высоты.

Сейчас следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются соседи и возможные очевидцы инцидента.

По некоторым данным, погибший - вице-президент по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. В пресс-службе компании Накануне.RU подтвердили, что 29 августа он трагически погиб в Москве, не уточняя подробностей.

"Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно", - говорится в сообщении НЛМК.