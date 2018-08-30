Прения по делу пермского "отрицателя холокоста" пройдут 4 сентября

В Перми завершено исследование доказательств и дополнений по делу активиста Романа Юшкова, которому вменяют отрицание холокоста. Назначена дата прений, передает корреспондент Накануне.RU.

Юшков рассказал Накануне.RU, что судья отверг все ходатайства защиты и принял аналогичные от прокурора Максима Шадрина. Присяжным огласили психолого-лингвистическую экспертизу государственных экспертов. В ней говорится о том, что обвиняемый отрицал нюрнбергский приговор и унижал достоинство евреев.

Защита попросила огласить результаты несколько экспертиз. Во-первых, профессора Борисовой, согласно которой, ничего подобного в высказываниях Юшкова нет. Во-вторых, заключение доктора исторических наук, профессора Михаила Суслова, где он говорит, что в нюрнбергском приговоре по поводу числа погибших евреев противоречия и путаница, рассказал Юшков. В-третьих, адвокаты попросили приобщить к делу выдержки из работы историков Вадима Кожинова, доктора наук Олега Платонова, где они говорят о намного меньшем, чем 6 млн человек, числе жертв холокоста. Во всех этих приобщениях защитникам активиста отказали.

Прения сторон назначены на 4 сентября. Адвокат Юшкова Роман Ахметов рассказал Накануне.RU, что 5 сентября для присяжных сформулируют вопросы, ответы на которые подведут итог рассмотрению дела. Таким образом, приговор по делу может прозвучать уже в конце следующей недели, если судья не отложит оглашение на более поздний срок.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".