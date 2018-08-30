Прения по делу пермского "отрицателя холокоста" пройдут 4 сентября

в этот день
30.08.18
09:49
В Екб.11:49
Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд
Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на учениях. ФОТО
Сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у половины россиян
Главное
Минкомсвязь: Полностью заблокировать Telegram нельзя

Тема дня
Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
США сбросили новейшую ядерную бомбу
СМИ: София Ротару в реанимации
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 211



Новости
30.08.2018 07:40 Мск (09:40 Екб)
общество | Пермский край
Прения по делу пермского "отрицателя холокоста" пройдут 4 сентября
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Пермский общественник Роман Юшков (2017) | Фото: Wikimedia Commons

В Перми завершено исследование доказательств и дополнений по делу активиста Романа Юшкова, которому вменяют отрицание холокоста. Назначена дата прений, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Юшков рассказал Накануне.RU, что судья отверг все ходатайства защиты и принял аналогичные от прокурора Максима Шадрина. Присяжным огласили психолого-лингвистическую экспертизу государственных экспертов. В ней говорится о том, что обвиняемый отрицал нюрнбергский приговор и унижал достоинство евреев.

Защита попросила огласить результаты несколько экспертиз. Во-первых, профессора Борисовой, согласно которой, ничего подобного в высказываниях Юшкова нет. Во-вторых, заключение доктора исторических наук, профессора Михаила Суслова, где он говорит, что в нюрнбергском приговоре по поводу числа погибших евреев противоречия и путаница, рассказал Юшков. В-третьих, адвокаты попросили приобщить к делу выдержки из работы историков Вадима Кожинова, доктора наук Олега Платонова, где они говорят о намного меньшем, чем 6 млн человек, числе жертв холокоста. Во всех этих приобщениях защитникам активиста отказали.

Прения сторон назначены на 4 сентября. Адвокат Юшкова Роман Ахметов рассказал Накануне.RU, что 5 сентября для присяжных сформулируют вопросы, ответы на которые подведут итог рассмотрению дела. Таким образом, приговор по делу может прозвучать уже в конце следующей недели, если судья не отложит оглашение на более поздний срок.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".

Другие новости по темам: Роман Юшков, отрицание Холокоста, суд, Роман Ахметов
30.08.2018 07:40 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
09:40 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.08.2018 07:47 Мск
Свидетель по делу пермского "отрицателя холокоста" рассказал о дискуссии в Израиле вокруг числа пострадавших евреев

Ранее 24.08.2018 07:28 Мск
"Хотят "прогнать" быстро". Суд приступил к рассмотрению уголовного дела пермского "отрицателя холокоста"

Ранее 10.08.2018 18:02 Мск
Пермского активиста, обвиняемого в отрицании холокоста, поддержали Стрелков, Делягин и Мухин

Ранее 23.07.2018 11:05 Мск
Бывший депутат Госдумы поддержал пермского активиста, которого судят за "отрицание холокоста"

Ранее 19.07.2018 16:14 Мск
В Перми собственника памятника, где базируются община и школа "Хабад Любавич", через суд обяжут отреставрировать здание

Ранее 17.07.2018 12:00 Мск
В Перми рушится объект культурного наследия, в котором базируется "Хабад Любавич"

Ранее 24.05.2018 13:53 Мск
К делу пермского активиста об "отрицании холокоста" подшили расшифровки телефонных разговоров на "личные темы"

Ранее 18.05.2018 12:04 Мск
Пермского активиста за "отрицание холокоста" будут судить присяжные

Ранее 10.05.2018 14:49 Мск
Пермяку предъявлено обвинение за "отрицание холокоста"

Ранее 20.12.2017 12:40 Мск
В Перми оштрафованный за статью в блоге противник "Хабад Любавич" требует отменить приговор

Ранее 11.12.2017 10:58 Мск
Минюст отказался проверять на экстремизм главную книгу любавичских хасидов "Тания"

Ранее 06.12.2017 15:05 Мск
Пермские власти отказались создавать русский центр

Ранее 23.11.2017 14:09 Мск
Прокуратуру и минюст Прикамья просят признать "Хабад Любавич" иноагентом

Ранее 21.11.2017 13:31 Мск
В Перми суд разрешил автору статьи "Скажи чужаку свое НЕТ" платить в рассрочку штраф за ее публикацию

Ранее 14.11.2017 09:49 Мск
Подозреваемый в "реабилитации нацизма" из-за "отрицания холокоста" пермский активист прошел психиатрическую экспертизу

Ранее 17.10.2017 12:59 Мск
Группа пермяков просит Александра Дворкина защитить их от еврейской общины "Хабад Любавич"

Ранее 09.10.2017 12:28 Мск
Против пермского противника "Хабада" возбудили новое "экстремистское" дело

Ранее 08.08.2017 09:30 Мск
Пермского противника "Хабад Любавич" Романа Юшкова подозревают в реабилитации нацизма

Ранее 07.07.2017 13:26 Мск
Пермский краевой суд снизил сумму штрафа автору статьи "Скажи чужаку свое НЕТ"

Ранее 08.06.2017 16:02 Мск
Еврейская община Перми за сутки собрала 42 тысячи долларов. Деньги могут пойти на скандальный центр "Хабад Любавич"

Ранее 30.05.2017 14:08 Мск
В Перми автор статьи "Скажи чужаку свое НЕТ" подал апелляцию на приговор

Ранее 18.05.2017 10:04 Мск
В Перми оштрафован на 350 тысяч автор статьи "Скажи чужаку свое НЕТ"

Ранее 12.05.2017 15:32 Мск
В Перми перенесли оглашение приговора автору статьи "Скажи чужаку свое НЕТ"

Ранее 12.05.2017 12:32 Мск
Группа пермяков требует признать главную книгу любавичских хасидов "Тания" экстремистской

Ранее 14.04.2017 13:46 Мск
Представитель национальной общины нашел в тексте Романа Юшкова разжигание розни

Ранее 10.04.2017 10:09 Мск
В Перми умер один из главных противников общины "Хабад Любавич"

Ранее 07.04.2017 12:58 Мск
Национальные общины не нашли разжигания розни в тексте противника работы в Перми "Хабад Любавич"

Ранее 06.04.2017 11:42 Мск
В ответе патриархии на письмо противников деятельности в Перми "Хабад Любавич" не оказалось ни слова о скандальной общине

Ранее 31.03.2017 11:21 Мск
В Перми принудительно допросили свидетелей обвинения по делу противника выделения земли общине "Хабад Любавич"

Ранее 29.03.2017 10:43 Мск
Судья отказалась возвращать уголовное дело пермского противника выдачи земли "Хабад Любавич" в прокуратуру

Ранее 28.03.2017 14:39 Мск
Серия основных заседаний по делу пермского противника выдачи земли "Хабад Любавич" началась с допроса свидетеля

Ранее 23.03.2017 12:47 Мск
Общественники Перми просят главу МВД разобраться в невнимании его краевых коллег к поджогу здания синагоги "Хабад Любавич"

Ранее 17.03.2017 10:43 Мск
Назначена дата основного заседания по делу противника выделения земли общине "Хабад Любавич", обвиняемого в разжигании розни

Ранее 02.03.2017 10:54 Мск
Ушло в суд дело пермского противника выделения земли общине "Хабад Любавич", обвиняемого в разжигании розни

Ранее 16.02.2017 12:23 Мск
Противники деятельности в Перми общины "Хабад Любавич" попросили патриарха Кирилла высказаться об ее деятельности

Ранее 23.01.2017 11:31 Мск
Полиция Прикамья не стала возбуждать дело о передаче вице-премьером иномарки главе общины "Хабад Любавич"

Ранее 20.01.2017 10:55 Мск
В Перми противнику выделения земли общине "Хабад Любавич" предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни

Ранее 06.12.2016 13:12 Мск
Худрука пермского "Театра – Театра" допросили в рамках проверки передачи вице-премьером машины лидеру "Хабад Любавич"

Ранее 09.11.2016 13:00 Мск
Пермяки оспаривают в прокуратуре результаты полицейской проверки передачи вице-премьером машины главе "Хабад Любавич"

Ранее 02.11.2016 15:44 Мск
Активная противница предоставления земли общине "Хабад Любавич" из-за угроз уехала из Перми

Ранее 24.10.2016 14:15 Мск
У несогласного с передачей земли общине "Хабад Любавич" пермского общественника прошел обыск

Ранее 12.10.2016 13:00 Мск
"Это – месть "Хабад Любавич"? Против пермского противника выделения земли еврейской общине завели уголовное дело

Ранее 11.10.2016 10:35 Мск
"Хабад Любавич" отказалась проводить ритуальное убийство куриц

Ранее 09.09.2016 11:30 Мск
"Иудаизм отрекся от "Хабад Любавич", проявите и вы гражданскую позицию", - противники выдачи земли общине обратились к главе Пермской митрополии

Ранее 25.08.2016 15:29 Мск
Противника выдачи земли общине "Хабад Любавич" вызвали на допрос в полицию: спрашивали про "теракт" в здании общинной синагоги

Ранее 19.07.2016 07:38 Мск
В Пермском крае следователи проверяют, получал ли глава "Хабад Любавч" машину от вице-премьера

Ранее 15.07.2016 13:29 Мск
В минкульте Прикамья не нашли денег на создание русского национально-культурного центра

Ранее 12.07.2016 13:34 Мск
Пермяки обратились в полицию, требуя проверить, получал ли глава "Хабад Любавич" машину от вице-премьера и на каком основании

Ранее 06.07.2016 15:07 Мск
Пермскую противницу "Хабад Любавич" сравнили с отрезавшей голову ребенку няней: в ситуации разберутся полицейские

Ранее 04.07.2016 12:22 Мск
"Какой благотворительностью вы собираетесь заниматься на подаренной земле?" Пермяки попросили главу "Хабад Любавич" объясниться

Ранее 21.06.2016 14:04 Мск
Глава профсоюза коренных народов Прикамья требует проверить, законно ли "Хабад Любавич" занимает свое здание

Ранее 17.06.2016 16:17 Мск
Губернатор Прикамья не знает, нужен ли Перми русский культурный центр

Ранее 14.06.2016 14:56 Мск
Пермскую противницу "Хабад Любавич" вызвали в СК: проверяют на разжигание межнациональной розни

Ранее 08.06.2016 09:41 Мск
Пермские зоозащитники просят прокуратуру наказать "Хабад Любавич" за ритуальные убийства

Ранее 18.05.2016 16:20 Мск
Якушев попросил Басаргина пересмотреть решение о выделении земли хасидам

Ранее 04.05.2016 12:05 Мск
В Перми предложили создать "Русский национально-культурный центр"

Ранее 18.04.2016 11:46 Мск
Пермяки попросили президента запретить движение "Хабад Любавич"

Ранее 11.04.2016 14:44 Мск
"Мы против фашизма". В Перми пройдет масштабный митинг против передачи земельного участка "Хабад Любавич"

Ранее 04.04.2016 13:55 Мск
Пермяков, несогласных с появлением в городе центра общины "Хабад Любавич", допросили в полиции

Ранее 01.04.2016 13:30 Мск
Проверкой угроз пермской противнице "Хабад Любавич" займется центр по противодействию экстремизму

Ранее 31.03.2016 10:36 Мск
"Такого вида использования земли не существует!" Пермяки оспаривают законность передачи участка "хабадской" общине

Ранее 29.03.2016 12:39 Мск
"Почему Пермь спонсирует антироссийскую деятельность?" Пермяки собирают подписи против строительства "хабадского" центра

Ранее 28.03.2016 07:45 Мск
Доказать "экстремизм" "Хабад Любавич" пермякам будет сложно. Поможет ли обращение в суд?

Ранее 24.03.2016 09:38 Мск
Таки дали землю. Пермяки собирают доказательства экстремистской деятельности общины "Хабад Любавич"

Ранее 24.03.2016 08:00 Мск
Мэрия Перми выделила "хабадской" общине землю под "благотворительный центр"

Ранее 21.03.2016 08:29 Мск
"Берл Лазар, уходи, это наша земля!" В Перми прошел пикет против строительства "хабадского" центра

Ранее 18.03.2016 11:20 Мск
"Вам есть, ради кого жить": хасиды запугивают пермяков?

Ранее 16.03.2016 10:30 Мск
Дубль два: Пермяки выходят на пикет к центру любавических хасидов

Ранее 11.03.2016 07:45 Мск
Иудейское религиозное общество Перми открестилось от хасидов и назвало Лазара "главным раввином по версии Хабада"

Ранее 10.03.2016 08:04 Мск
Пермская активистка-противница строительства "синагоги" попросила защиты от евреев

Ранее 03.03.2016 14:56 Мск
Пикет напротив резиденции Басаргина, из-за которого сорвалась акция противников еврейского центра, не состоялся

Ранее 03.03.2016 11:57 Мск
Противники строительства еврейского центра отменили пикет против Басаргина

Ранее 01.03.2016 12:34 Мск
Власти Перми отводят пикет против Басаргина подальше от его резиденции

Ранее 26.02.2016 11:10 Мск
Пермяки собираются на пикет против строительства еврейского центра

Ранее 18.02.2016 10:02 Мск
А если начнут торговать? На участке для общины "Хабад Любавич" предложили запретить строить коммерческие объекты

Ранее 17.02.2016 13:48 Мск
"Уже сказать ничего нельзя!" Активистка, спорившая с Басаргиным и Лазаром, подала заявление в прокуратуру

Ранее 12.02.2016 11:56 Мск
Пермские полицейские хотели обезопасить граждан от противников строительства синагоги

Ранее 08.02.2016 20:22 Мск
Полицейские "составили компанию" протестующим против еврейского центра пермякам

Ранее 08.02.2016 15:50 Мск
В полиции пояснили, чем их заинтересовала противница строительства еврейского центра в Перми

Ранее 08.02.2016 11:50 Мск
"Наш губернатор сдает Пермь хабадам!" Пермяки по очереди пикетируют приемную президента

Ранее 02.02.2016 14:48 Мск
К противнице строительства "развлекательной синагоги" в Перми, потребовавшей расписки от Басаргина, нагрянула полиция

Ранее 01.02.2016 11:18 Мск
"Хабад не пройдет": Пермяки встретили главного раввина России протестным пикетом

Ранее 28.01.2016 12:58 Мск
Таки дадут землю? К Виктору Басаргину едет главный раввин России








Добавить комментарий:

Прения по делу пермского "отрицателя холокоста" пройдут 4 сентября
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+