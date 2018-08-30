Во Владимирской области из-за нераскрывшегося парашюта разбился десантник

Во Владимирской области погиб рядовой Воздушно-десантных войск.

Он разбился при прыжке с парашютом, который не раскрылся. Инцидент произошел 28 августа во время боевой подготовки. Прыжки выполнялись с вертолета.

высоты более 500 м на площадку Киржач. На учениях использовались парашюты Д-10.​ Погибший - рядовой Владимир Безбородов, который служил в войсковой части № 40917 города Коломна.

По словам очевидцев, десантник воспользовался запасным парашютом на высоте не более 70 м, однако из-за малой высоты и беспорядочного падения он не раскрылся, сообщает РБК.