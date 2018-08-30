В Челябинской области осудят членов банды, заработавшей 150 млн рублей на наркотиках

В Челябинской области будут судить 10 участников преступного сообщества.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, злоумышленники в 2016-2017 годах на территории Челябинской области, Тюмени, Перми, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга и других городов занимались распространением наркотиков в интернете.

Одни из членов преступного сообщества принимали заявки от покупателей наркотиков и сообщали им о месте нахождения тайника, другие - размещали "закладки" в места скрытого хранения, третьи вовлекали граждан в незаконную деятельность.

При проведении обысков изъято более 10 кг синтетического наркотика, 2 млн руб., 9 автомобилей различных марок. Доход банды составил более 150 млн руб.

Все обвиняемые заключены под стражу. Также принято решение об аресте их недвижимого имущества.