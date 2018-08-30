Бизнес просит ускорить переход на электронные трудовые книжки

в этот день
30.08.18
05:44
В Екб.07:44
Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на учениях. ФОТО
Сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у половины россиян
Автобус с российскими туристами рухнул в водный канал в Турции
Главное
Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд

Тема дня
Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале Основную роль в учениях "Мирная миссия-2018" играли, конечно же, российские и китайские вооружённые силы. Такие учения - возможность для общения и взаимопонимания между армиями сразу нескольких государств. А если говорить о США, то это совсем не то, что они хотели бы видеть.
29.08.2018
армия и ВПК ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
США сбросили новейшую ядерную бомбу
СМИ: София Ротару в реанимации
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 169



Новости
30.08.2018 03:36 Мск (05:36 Екб)
экономика | В России
Бизнес просит ускорить переход на электронные трудовые книжки
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

трудовая книжка (2015) | Фото: papajurist.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за сокращение перехода по внедрению электронных трудовых книжек с семи до трех лет.
Читайте также:

Как сообщил вице-президент и управляющий директор управления информационных и коммуникационных технологий РСПП Сергей Мытенков, "бизнес считает, что целесообразно установить переходный период. Конечно, он должен быть небольшим, максимум три года", - сказал Мытенков.

РСПП также предлагает предоставить возможность предпринимателям передавать данные не ежедневно, как это предусматривает проект Минтруда, а раз в месяц. При этом работодатели не должны нести ответственность за передачу в Пенсионный фонд информации об образовании, содержащейся в трудовых книжках. "Дело в том, что работодателям тяжело подтвердить эти записи [об образовании], и тут работодатель должен отвечать только за то, где он имеет право, и знает, что человек у него работал", - отметил Мытенков.

С предложением о сокращении переходного периода согласился заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Кроме того, он отметил, что у работников должно быть право выбора - сохранять бумажную трудовую книжку или перейти на использование электронной, сообщает ТАСС.

Напомним, переход к электронным трудовым книжкам в России предлагается начать после 1 января 2027 года. Постепенное внедрение нового типа документа позволит работодателям "снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек".

Другие новости по темам: трудовые книжки,
30.08.2018 03:36 Мск | Денис Линов
05:36 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.07.2018 20:50 Мск
Минтруд РФ: Переход к электронным трудовым книжкам начнётся в 2027 году

Ранее 02.07.2018 16:09 Мск
Минтруда: Срок ведения бумажных трудовых книжек не изменится

Ранее 29.06.2018 06:02 Мск
Медведев сообщил, когда начнется переход на электронные трудовые книжки

Ранее 22.12.2014 10:05 Мск
В России отменят трудовые книжки








Добавить комментарий:

Бизнес просит ускорить переход на электронные трудовые книжки
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+