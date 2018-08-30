Бизнес просит ускорить переход на электронные трудовые книжки

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за сокращение перехода по внедрению электронных трудовых книжек с семи до трех лет.

Как сообщил вице-президент и управляющий директор управления информационных и коммуникационных технологий РСПП Сергей Мытенков, "бизнес считает, что целесообразно установить переходный период. Конечно, он должен быть небольшим, максимум три года", - сказал Мытенков.

РСПП также предлагает предоставить возможность предпринимателям передавать данные не ежедневно, как это предусматривает проект Минтруда, а раз в месяц. При этом работодатели не должны нести ответственность за передачу в Пенсионный фонд информации об образовании, содержащейся в трудовых книжках. "Дело в том, что работодателям тяжело подтвердить эти записи [об образовании], и тут работодатель должен отвечать только за то, где он имеет право, и знает, что человек у него работал", - отметил Мытенков.

С предложением о сокращении переходного периода согласился заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Кроме того, он отметил, что у работников должно быть право выбора - сохранять бумажную трудовую книжку или перейти на использование электронной, сообщает ТАСС.

Напомним, переход к электронным трудовым книжкам в России предлагается начать после 1 января 2027 года. Постепенное внедрение нового типа документа позволит работодателям "снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек".