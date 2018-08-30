Минкомсвязь: Полностью заблокировать Telegram нельзя

Основатели Telegram имеют достаточно ресурсов, чтобы избежать блокировки, из-за чего мессенджер не удалось полностью заблокировать.

Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. "В принципе, невозможно в интернете заблокировать ничего". Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то крупный игрок в состоянии блокировки избежать. Это та данность, с которой надо жить", - отметил Волин, сообщает ТАСС.

Напомним, для обхода блокировок в России Telegram может использовать технологии, которые еще около десяти лет назад были запатентованы российскими военными специалистами.

На днях стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда. Ранее Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram.