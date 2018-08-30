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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  комментариев: 1


"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале Основную роль в учениях "Мирная миссия-2018" играли, конечно же, российские и китайские вооружённые силы. Такие учения - возможность для общения и взаимопонимания между армиями сразу нескольких государств. А если говорить о США, то это совсем не то, что они хотели бы видеть.
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армия и ВПК ;
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Новости
30.08.2018 02:09 Мск (04:09 Екб)
экономика | В России | За рубежом
США пожаловались на Россию в ВТО из-за пошлин на американские товары
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(2006) | Фото

Вашингтон инициировал торговый спор с Москвой во Всемирной торговой организации из-за повышения ввозных пошлин на ряд американских товаров.
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Как говорится в запросе США, Россия не облагает дополнительными пошлинами аналогичные товары, поставляемые с территорий любых других стран — членов ВТО. Как говорится в документе, основание спора - повышение пошлин на американские товары, введенное Россией 6 июня.

Как сообщает Минэкономразвития, американские власти "неверно интерпретируют природу мер, принятых ​российской стороной". В министерстве отметили, что Россия действует в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной, сообщает РБК.

Напомним, 6 июня российские власти повысили на 25–40% таможенные ставки на ввоз около 80 товаров — от специализированных инструментов для нарезания резьбы и сверл до некоторых бульдозеров и грейдеров. Это стало ответом на повышение США пошлин на российские сталь и алюминий.

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30.08.2018 02:09 Мск | Денис Линов
04:09 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.07.2018 20:22 Мск
В России введены дополнительные пошлины на американские товары

Ранее 27.06.2018 15:52 Мск
Медведев поручил подготовить ответ на ввод пошлин США








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США пожаловались на Россию в ВТО из-за пошлин на американские товары
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