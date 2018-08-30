США пожаловались на Россию в ВТО из-за пошлин на американские товары

Вашингтон инициировал торговый спор с Москвой во Всемирной торговой организации из-за повышения ввозных пошлин на ряд американских товаров.

Как говорится в запросе США, Россия не облагает дополнительными пошлинами аналогичные товары, поставляемые с территорий любых других стран — членов ВТО. Как говорится в документе, основание спора - повышение пошлин на американские товары, введенное Россией 6 июня.

Как сообщает Минэкономразвития, американские власти "неверно интерпретируют природу мер, принятых ​российской стороной". В министерстве отметили, что Россия действует в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной, сообщает РБК.

Напомним, 6 июня российские власти повысили на 25–40% таможенные ставки на ввоз около 80 товаров — от специализированных инструментов для нарезания резьбы и сверл до некоторых бульдозеров и грейдеров. Это стало ответом на повышение США пошлин на российские сталь и алюминий.