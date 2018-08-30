Житель Ростова снимал нарушения водителей из кустов и передавал их гаишникам

Житель Ростова-на-Дону оборудовал наблюдательный пост на трассе между станицами Кировская и Кагальницкая.

Мужчина фотографировал водителей, нарушающих правила дорожного движения, и отправлял кадры дежурившим неподалеку сотрудникам ДПС. Полицейские останавливали нарушителя и предлагали ему сделку: либо водитель заплатит, либо лишится прав. О такой схеме стало известно из видеозаписи, который сделал очевидец. На кадрах запечатлен мужчина, сидящий в кустах напротив трассы. На шее у него висит фотоаппарат, а в руке - телефон, с помощью которого он отправляет снимки сотрудникам ДПС. Место для засады выбрано на том участке трассы, где обгон запрещен.

В комментариях некоторые пользователи подтвердили, что недалеко от этого места постоянно дежурит полицейский автомобиль. В ГУ МВД по Ростовской области по данному факту обещали провести проверку, сообщает "Рамблер".