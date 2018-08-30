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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале Основную роль в учениях "Мирная миссия-2018" играли, конечно же, российские и китайские вооружённые силы. Такие учения - возможность для общения и взаимопонимания между армиями сразу нескольких государств. А если говорить о США, то это совсем не то, что они хотели бы видеть.
29.08.2018
армия и ВПК ;
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Новости
30.08.2018 01:02 Мск (03:02 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Рейс Москва - Душанбе пришлось прервать из-за авиадебошира
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авиакомпания уральские авиалинии самолёт а-320 (2018) | Фото: Накануне.ru

На борту лайнера "Уральских авиалиний", который выполнял рейс Москва - Душанбе, произошла драка между пассажирами.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, из-за инцидента самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. Инцидент произошел во время набора высоты. Один из пассажиров стал угрожать якобы имевшейся у него бомбой.

Члены экипажа попытались разнять дерущихся, однако успехом это не увенчалось. Кроме того, в драке была травмирована бортпроводница, которой злоумышленник ударил в голову.

Капитан экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет произвел посадку в аэропорту Жуковского.

Авиадебошира задержали. Он является гражданином Таджикистана 1993 года рождения. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу.

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30.08.2018 01:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
03:02 Екб

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Рейс Москва - Душанбе пришлось прервать из-за авиадебошира
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