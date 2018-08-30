Рейс Москва - Душанбе пришлось прервать из-за авиадебошира

На борту лайнера "Уральских авиалиний", который выполнял рейс Москва - Душанбе, произошла драка между пассажирами.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из-за инцидента самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. Инцидент произошел во время набора высоты. Один из пассажиров стал угрожать якобы имевшейся у него бомбой.

Члены экипажа попытались разнять дерущихся, однако успехом это не увенчалось. Кроме того, в драке была травмирована бортпроводница, которой злоумышленник ударил в голову.

Капитан экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет произвел посадку в аэропорту Жуковского.

Авиадебошира задержали. Он является гражданином Таджикистана 1993 года рождения. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу.