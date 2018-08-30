Медведев после травмы занялся "теплыми туалетами"

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился наказать губернаторов и чиновников, которые не обеспечили в своих регионах строительство и оборудование школьных санузлов с отоплением и канализацией.

"Что касается набившей оскомину темы с теплыми санузлами, я давал поручение к первому сентября? Да. Поручение такое: если до 1 сентября то, что было сказано, не будет сделано, я просил бы вас, Константин Анатольевич (Чуйченко), как руководителя аппарата, и вас, Ольга Юрьевна (Васильева), подготовить предложения о персональной ответственности всех, кто не справился с этой задачей", - сказал глава кабмина на селекторном совещании с регионами.

По словам премьера, речь идет, в том числе, о дисциплинарной ответственности для глав регионов. "Понимаю, что там были сложные погодные условия. Тем не менее, подготовьте предложения о дисциплинарной ответственности высших должностных лиц", - сказал Медведев.

В ходе совещания министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила, что в числе регионов, которые испытывают сложности с решением задачи о "теплых туалетах" - Забайкалье и Приморье, пострадавшие от погодных условий.

В Забайкалье, по данным Васильевой, канализации и отопления нет в санузлах 293 школ, в Дагестане - 268 туалетов, в Приморском крае 78 школ, в Тыве - 118 школ, Бурятии - 78, а также в Красноярском крае (57), Калмыкии (49), Иркутской области и Якутии (32), Хабаровском крае (28) и Смоленской области (3).

Ранее правительство неоднократно поднимало проблему ненадлежащего оборудования в школьных санузлах - в некоторых школах туалеты находятся на улице, там нет отопления и канализации, сообщает "Интерфакс".

На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что Медведев "пропал" и не появлялся на публике девять дней, тогда как было "много важных мероприятий", запланированных в графике премьер-министра. Позже в пресс-службе кабмина отсутствие премьера объяснили его спортивной травмой, которая не позволила главе правительства проводить публичные мероприятия.