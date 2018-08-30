В Калининграде из детсада сбежали воспитанники

Из детского сада Калининграда сбежали два мальчика трех лет.

Дети совершили побег из дошкольного учреждения через щели в заборе, сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл в детсаду №55 на улице Нарвской. Учреждение огорожено забором с широкими прутьями. Когда вечером за детьми пришли родители, мальчики ещё были в бегах, а сотрудники детсада попытались скрыть этот факт.

Они заявили, что дети недавно вернулись с прогулки и пошли кушать. Однако когда родители решили проверить шкафчики, то обнаружили, что одежды на месте нет.

Через час с учреждением связались сотрудники полиции и сообщили, что детей нашли на переходе, в километре от детсада.