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Новости
30.08.2018 00:21 Мск (02:21 Екб)
политика | В России
Голикова: Затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин обойдутся в 3,2 трлн рублей
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Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты (2016) | Фото:banki.ru

Решение об изменении параметров повышения пенсионного возраста для женщин до 60, а не 63 лет, обойдется российскому бюджету в 3,2 трлн руб.
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Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, одним из пунктов обсуждения повышения пенсионного возраста был вопрос о том, как повышать планку для россиянок с учетом того, что "исторически так сложилось, что женщина в Советском Союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей".

По словам вице-премьера РФ, правительство внесет поправки в Налоговый кодекс, которые позволят закрепить льготы в старых границах пенсионного возраста, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее министр финансов Антон Силанов заявил, что предложения главы государства по корректировке пенсионной реформы потребуют дополнительного финансирования в 500 млрд руб. в течение шести лет.

29 августа Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны по поводу повышения пенсионного возраста. Главной причиной реформирования пенсионной системы он назвал необходимость роста благосостояния получателей пенсий, что, по его словам, невозможно сделать без изменения времени выхода на пенсию. Кроме того, прозвучал призыв снизить планку выхода на пенсию.

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30.08.2018 00:21 Мск | Денис Линов
02:21 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.08.2018 19:30 Мск
Голикова предложила штрафовать за увольнения работников предпенсионного возраста








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Голикова: Затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин обойдутся в 3,2 трлн рублей
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