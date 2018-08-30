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политика  |  комментариев: 7
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от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
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Новости
30.08.2018 09:27 Мск (11:27 Екб)
политика | Челябинская область
Партия сказала "надо": челябинские "единороссы" пообещали сохранить региональные льготы пенсионерам
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Законодательное Собрание Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев выступил сегодня с программным заявлением после телеобращения Владимира Путина. Региональные льготы пенсионерам будут сохранены, решение об этом будет принято в ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Я уверен, что фракция "Единая Россия" совместно с депутатами Законодательного собрания и губернатором Борисом Дубровским в ближайшее время примем это решение (по сохранению региональных льгот. - прим.)", - заявил Журавлев.

Интересно, что ближайшее заседание южноуральского парламента пройдет 30 августа, в повестке не значится вопрос о сохранении льгот на прежнем уровне. Это может означать одно – в экстренном порядке вопрос будет вынесен и рассмотрен на ближайшей, сентябрьской сессии Законодательного собрания Челябинской области.

Второе чтение законопроекта по изменению пенсионного возраста пройдет в Госдуме РФ также в сентябре, с учетом пожеланий президента в текст документа предстоит внести множество правок. Так что челябинские "единороссы" действительно имеют шанс опередить законодателей из нижней палаты парламента страны.

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30.08.2018 09:27 Мск | Челябинск | Денис Лузин
11:27 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.08.2018 08:41 Мск
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Ранее 29.08.2018 12:15 Мск
Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"








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Партия сказала "надо": челябинские "единороссы" пообещали сохранить региональные льготы пенсионерам
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