Партия сказала "надо": челябинские "единороссы" пообещали сохранить региональные льготы пенсионерам

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев выступил сегодня с программным заявлением после телеобращения Владимира Путина. Региональные льготы пенсионерам будут сохранены, решение об этом будет принято в ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я уверен, что фракция "Единая Россия" совместно с депутатами Законодательного собрания и губернатором Борисом Дубровским в ближайшее время примем это решение (по сохранению региональных льгот. - прим.)", - заявил Журавлев.

Интересно, что ближайшее заседание южноуральского парламента пройдет 30 августа, в повестке не значится вопрос о сохранении льгот на прежнем уровне. Это может означать одно – в экстренном порядке вопрос будет вынесен и рассмотрен на ближайшей, сентябрьской сессии Законодательного собрания Челябинской области.

Второе чтение законопроекта по изменению пенсионного возраста пройдет в Госдуме РФ также в сентябре, с учетом пожеланий президента в текст документа предстоит внести множество правок. Так что челябинские "единороссы" действительно имеют шанс опередить законодателей из нижней палаты парламента страны.