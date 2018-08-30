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Вырубка деревьев и новая плитка. В Екатеринбурге приступили к благоустройству части набережной Исети
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(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге приступили к реконструкции части набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева. Сумма ремонтных работы - 170,1 млн руб. Вот только благоустройством территории займётся тот же подрядчик, который неудачно переложил брусчатку на Плотинке. Перед ЧМ-2018 по футболу её пришлось укладывать заново из-за некачественного выполнения работ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сейчас за зданием уральского полпредства активно вырубают деревья и происходит замена старой плитки на новую, более дорогую и качественную. Согласно проекту, работы должны завершиться к 1 октября 2019 года. На этом участке высадят деревья, сделают новые пешеходные дорожки, спуски к воде и модернизируют систему уличного освещения.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

В некоторых местах процесс спиливания проходит не совсем безопасно - на спуске с парк люди могут зацепиться за ствол дерева.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Благоустройством набережной реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, в том числе модернизация систем уличного освещения будет заниматься компания ООО "Лев". В прошлый раз эта компания производила замену уличного покрытия, канализационных люков и бортовых камней на Плотинке в центре, но через неделю плитка стала разваливаться.

Насчёт этого проекта компания дает гарантию, что в течение четырёх лет исправит все возможные недочёты.

гранитная плитка, камни, Плотинка, Екатеринбург(2018)|Фото: vk.com/te_ekb

По мнению общественника Олега Букина, вырубать деревья в данной ситуации не стоит - они никому не мешали.

"Благоустройство не должно касаться вырубки деревьев, я так считаю", - заявил Накануне.RU.

"Один из берегов городского пруда освобождают от деревьев, а также начинают перекрывать пешеходные дорожки. Начинается реконструкция, которая изменит набережную до неузнаваемости. Деревья жалко", - пишут уральцы в социальных сетях.

"Деревья очень жаль. Обещали при планировании по максимуму сохранять существующее озеленение, а на деле совсем другое выходит", - поддерживает другой житель.

А вот по мнению других, давно от этих веток избавляться пора было - портят вид на набережную.

"Давно думал, почему нет дела до веток и кустов, которые либо в реке, либо перекрывают на неё вид. Наконец-то всё будет, как надо", - пишет житель Екатеринбурга.

В планах компании убрать деревья с береговой зоны и обрезать ивы, восстановить газоны, а также ООО "Лев" укрепит берега реки георешеткой.

Ранее глава администрации города Александр Якоб говорил, что будет идти активная работа по благоустройству набережной Исети от Малышева до Куйбышева. "При хорошем темпе работ это займёт от трех до пяти лет, чтобы берега - от Малышева до ЦПКиО - стали выглядеть иначе", - добавил он.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" разработаны дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, которые по итогам рейтингового голосования будут реализованы в 2018 году.

"В прошлом году была разработана концепция благоустройства набережной от улицы Малышева до ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Здесь появятся новые дорожки, озелененный различными травами и многолетними цветами берег реки, освещение на всем протяжении набережной и разнообразные зоны отдыха для горожан. Набережная будет благоустроена с обеих сторон. Контракт рассчитан на два года, полностью работы завершатся в 2019 году", – говорила ранее председатель комитета благоустройства мэрии города Тамара Благодаткова.

Кроме того, здесь появятся две детские игровые зоны и разместятся зоны активного отдыха. По задумке авторов проекта, двигаясь по набережной, пешеход должен последовательно побывать в нескольких "мирах", получив возможность практически мгновенно сменить быстрый ритм городской жизни на неспешную прогулку.

(2018)|Фото: Накануне.RU

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30.08.2018 14:36 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:36 Екб

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Вырубка деревьев и новая плитка. В Екатеринбурге приступили к благоустройству части набережной Исети
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